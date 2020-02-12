Bunu da gördük!
Bölgesel Amatör Lig 1'inci grupta 1911 Çerkezköyspor evinde Vize'yi konuk etti. İki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk devresinin uzatma dakikalarında bir pozisyonda sakatlanan 1911 Çerkezköyspor oyuncusu Furkan Şerifoğlu, saha kenarında iken saha dışından atılan taşla yere yığıldı.
Başına isabet eden taşla acı içinde kalan ve kendini yere bırakan Şerifoğlu'na ilk müdahaleyi sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri yaptı. Polis çalışma başlattı.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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