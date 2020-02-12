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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Mehmetçik’e hediye

Mehmetçik’e hediye

'nın Alanya ilçesinde () 7'nci Grup maçında gole giderken rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak centilmenlik örneği gösteren , kendisine hediye edilen parayı 'na hediye etti.

'nın Alanya ilçesinde () 7'nci Grup maçında gole giderken rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak centilmenlik örneği gösteren , kendisine hediye edilen parayı 'na hediye etti. Küçükdurmuş, Alanya Belediyesi'nin verdiği 5 bin TL'yi Mehmetçik'e gönderdi.

  1. 12.2.2020
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