Mehmetçik’e hediye

Antalya'nın Alanya ilçesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7'nci Grup maçında gole giderken rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak centilmenlik örneği gösteren Kestelsporlu Mehmet Küçükdurmuş, kendisine hediye edilen parayı Mehmetçik Vakfı'na hediye etti. Küçükdurmuş, Alanya Belediyesi'nin verdiği 5 bin TL'yi Mehmetçik'e gönderdi.