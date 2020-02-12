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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Bandırmaspor oynamadan lider

Bandırmaspor oynamadan lider

'ta bu hafta ilginç bir gelişme yaşandı. Bandırmaspor, 'un deprem sonrası ligden çekilmesi nedeniyle bu haftayı 3-0 hükmen galibiyetle tamamlamıştı.

Ban-Ban'ı sevindiren haber Ankara'dan geldi. Lider Ankara Demir, ile golsüz berabere kalınca Bandımaspor, 'ta averajla liderlik koltuğunun sahibi oldu.

  1. 12.2.2020
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