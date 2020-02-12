Bandırmaspor oynamadan lider
Kırmızı Grup'ta bu hafta ilginç bir gelişme yaşandı. Bandırmaspor, Elazığspor'un deprem sonrası ligden çekilmesi nedeniyle bu haftayı 3-0 hükmen galibiyetle tamamlamıştı.
Ban-Ban'ı sevindiren haber Ankara'dan geldi. Lider Ankara Demir, Sakarya ile golsüz berabere kalınca Bandımaspor, Kırmızı Grup'ta averajla liderlik koltuğunun sahibi oldu.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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