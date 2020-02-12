Kale bu gol at!

Akhisar, Menemen ile 2-2 berabere kalarak galibiyet özlemini 7 maça çıkardı ancak 6 haftalık gol suskunluğunu bitirdi.

A khisar, Menemen ile 2-2 berabere kalarak galibiyet özlemini 7 maça çıkardı ancak 6 haftalık gol suskunluğunu bitirdi. Yeşil-siyahlı futbolseverler 6 maçtır gol atamayan takımlarına rakip kaleyi göstermek için renkli büyük oklar yaptı. Kale arkası tribündeki taraftarların Akhisarsporlu futbolculara ellerinde oklarla kaleyi göstermesi ilginç görüntüler oluşturdu