Kale bu gol at!
Akhisar, Menemen ile 2-2 berabere kalarak galibiyet özlemini 7 maça çıkardı ancak 6 haftalık gol suskunluğunu bitirdi.
Akhisar, Menemen ile 2-2 berabere kalarak galibiyet özlemini 7 maça çıkardı ancak 6 haftalık gol suskunluğunu bitirdi. Yeşil-siyahlı futbolseverler 6 maçtır gol atamayan takımlarına rakip kaleyi göstermek için renkli büyük oklar yaptı. Kale arkası tribündeki taraftarların Akhisarsporlu futbolculara ellerinde oklarla kaleyi göstermesi ilginç görüntüler oluşturdu
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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