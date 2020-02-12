Manisa'da erken final

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışındaki iki iddialı rakip Manisa Futbol Kulübü ile Samsunspor, cumartesi günü erken final gibi 90 dakikaya çıkacak. Sezon başından bu yana rakiplerinden büyük farkla zirve yarışı veren iki ekipten Samsunspor, geride kalan 22 maç sonunda 55 puanla zirvede yer alıyor.



İLK MAÇ 2-2 BİTMİŞTİ

İlk yarıda profesyonel liglerin bu sezonki gol, galibiyet ve puan rekorunu elinde bulundurup ardından liderliği rakibine kaptıran Manisa FK ise 53 puanla rakibini takip ediyor. Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak maç erken final gibi olacak. Maçı TRT naklen yayınlayacak. İlk yarıda Samsun'da oynanan maç 2-2 beraberlikle bitmişti.