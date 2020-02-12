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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Manisa'da erken final

Manisa'da erken final

55 puanla liderlik koltuğunda oturan ile 53 puanlı takipçisi Manisa FK cumartesi kozlarını paylaşacak. Saat 13.30’da başlayacak maç nefes kesecek.

2'nci Lig 'ta şampiyonluk yarışındaki iki iddialı rakip Manisa Futbol Kulübü ile , cumartesi günü erken final gibi 90 dakikaya çıkacak. Sezon başından bu yana rakiplerinden büyük farkla zirve yarışı veren iki ekipten Samsunspor, geride kalan 22 maç sonunda 55 puanla zirvede yer alıyor.

İLK MAÇ 2-2 BİTMİŞTİ
İlk yarıda profesyonel liglerin bu sezonki gol, galibiyet ve puan rekorunu elinde bulundurup ardından liderliği rakibine kaptıran Manisa FK ise 53 puanla rakibini takip ediyor. Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak maç erken final gibi olacak. Maçı naklen yayınlayacak. İlk yarıda 'da oynanan maç 2-2 beraberlikle bitmişti.

  1. 12.2.2020
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