Derbi fatihi Adana Demir
Son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak taraftarını coşturan Adana Demir, 34 puana çıktı ve üst sıralara yükselişini sürdürdü.
Adana Demirspor, ev sahibi statüsünde olduğu 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan derbi maçta, rakibini Dibba ve Mehmet Akyüz'ün birer, Aosman'ın iki golüyle 4-1 yendi. Adanaspor'un tek golü ise Hakan'dan geldi. Bu galibiyetle Adana Demirspor, derbilerde geride kalan 61 resmi maçta 16. kez kazanan taraf olmayı başardı, taraftarını coşturdu.
61 Resmi maçta Adanaspor ise 22 kez kazandı, 23 karşılaşma berabere sonuçlandı. Son 6 maçında 5 galibiyet, bir beraberlik alan Adana Demirspor, 21 hafta sonunda puanını 34'e çıkararak üst sıralara yükselişini sürdürdü. Mavi-lacivertliler, gelecek hafta deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.
61 Resmi maçta Adanaspor ise 22 kez kazandı, 23 karşılaşma berabere sonuçlandı. Son 6 maçında 5 galibiyet, bir beraberlik alan Adana Demirspor, 21 hafta sonunda puanını 34'e çıkararak üst sıralara yükselişini sürdürdü. Mavi-lacivertliler, gelecek hafta deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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