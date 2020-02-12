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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Kasırga

Kasırga Bursa

deplasmanında 4 gollü galibiyete ulaşan ’da moraller yeniden yükseldi. Liderin puan kaybıyla birlikte zirve iddiasını güçlendiren Timsah, yolunda önemli bir adım daha attı.

1'inci Lig'de geçtiğimiz hafta sonu deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan , yeniden şampiyonluk yarışında iddialı hale geldi. Puanını 36'ya çıkaran temsilcisi, lider Hatayspor'un da deplasmanda 'e puan kaybetmesiyle birlikte aradaki puan farkını 6'ya indirdi. Bu sezon ligde ilk kez bir maçta 4 gol kaydeden yeşil beyazlılarda, devre arasında takıma katılan Abdou Razack Traore de gol sevinci yaşadı. Diğer goller ise , ve Abdullahi Shehu'dan geldi.

ÜZÜLMEZ İLE 4 ZAFER
Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in yönetiminde çıktığı 6'ncı maçında ise 4'üncü galibiyetini elde etti. Bu sezon yeşil beyazlıların başındaki ilk maçında Menemenspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Üzülmez; Hatayspor (2-1), Fatih Karagümrük (2-1), Akhisarspor (0-1) ve son olarak OSmanlıspor (2-4) maçında takımıyla üç puana uzandı. Bu sonuçla birlikte Bursaspor ayrıca, önceki hafta karşısında kaybettiği 1-0'lık maçı da telafi etti.

DEMIR MAÇINA DAVET
Bursaspor, Osmanlıspor karşısında sergilediği performansla çarpıcı istatistiklere de imza attı. Bu sezon maçının ardından en fazla isabetli şut kaydettiği maçı çıkaran yeşil beyazlı oyuncular, 8 isabetten yarısını gole çevirmeyi başardı. Ligin ilk yarısında deplasmanda 3-2 kazanılan Adanaspor maçında ise Bursaspor, rakip kalede 10 isabet sağlamıştı. Öte yandan sosyal medya üzerinden çağrılarda bulunan yeşil beyazlı taraftarlar, şimdiden 16 Şubat Pazar günü oynanacak maçına tüm Bursalıları tribünlere davet etti.

HURMACI FARKI
Bursasporlu Özer Hurmacı, Osmanlıspor maçında göz kamaştırdı. Saha içinde basmadık yer bırakmayan tecrübeli futbolcu, frikikten kaydettiği beraberlik golüyle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Hurmacı, defansif görevlerini de oldukça iyi bir şekilde yerine getirdi. 18 kez ikili mücadeleye girerek bu alanda birinci sırada yer alan 33 yaşındaki oyuncu, bu 18 ikili mücadelenin 15'ini kazanarak zirvede yer aldı.

  1. 12.2.2020
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