Tarihi adımlar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, önemli açıklamalar yaptı. Kasapoğlu, yüzme bilmeyene yüzme kampanyası başlattıklarını anımsatarak, şimdiye kadar 1.3 milyon kişiye eğitim verildiğini duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, önemli açıklamalar yaptı. Kasapoğlu, yüzme bilmeyene yüzme kampanyası başlattıklarını anımsatarak, şimdiye kadar 1.3 milyon kişiye eğitim verildiğini duyurdu. Sitelerde, apartmanlarda havuzların bulunduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "Site havuzları kullanılmıyor, onlarla görüşüyoruz, antrenör gönderiyoruz. Yüzme öğreteceğiz. Bir kişi 12 saatte asgari yüzme öğrenebiliyor. Bu yıl bir milyonu hedefledik ama bunu geçeceğiz. Butik tesisleri, fitness merkezleri bayanlara öncelikli olacak... Plates, jimnastik, aerobik gibi dersleri aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri ufak işletilebilir alanları, yerleri belediyelerle birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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