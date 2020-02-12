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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Ulalar zirveye çıktı

Ulalar zirveye çıktı

3.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Ulalar Belediyespor, deplasmanda torul'u Abdülkadir (3), Furkan (2) ve Yusuf'un golleriyle 6-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

3.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Ulalar Belediyespor, deplasmanda torul'u Abdülkadir (3), Furkan (2) ve Yusuf'un golleriyle 6-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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  1. 12.2.2020
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