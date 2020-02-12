Ulalar zirveye çıktı
3.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Erzincan Ulalar Belediyespor, deplasmanda torul'u Abdülkadir (3), Furkan (2) ve Yusuf'un golleriyle 6-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
3.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Erzincan Ulalar Belediyespor, deplasmanda torul'u Abdülkadir (3), Furkan (2) ve Yusuf'un golleriyle 6-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Ulala, Torul'u deplasmanda yenerek Arhavi'den liderliği devraldı, maç sonu büyük coşku vardı
Ulala, Torul'u deplasmanda yenerek Arhavi'den liderliği devraldı, maç sonu büyük coşku vardı
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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