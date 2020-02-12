Mardin geliyor Mardin: 2-0
1.Grup'ta Mardin Büyükşehir Belediye Başakspor fırtınası esmeye devam ediyor.
1.Grup'ta Mardin Büyükşehir Belediye Başakspor fırtınası esmeye devam ediyor. Güneydoğu ekibi, Bağlar'ı 2-0 yenip üst üste 7. galibiyetini aldı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
Mardin geliyor Mardin: 2-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.