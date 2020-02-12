Mete Kaan fırtınası
Eskişehir'in başarılı futbolcusu Mete Kaan Demir, Altınordu galibiyetinde başrol oynadı. 90 dakika forma giyen Mete Kaan, 10'da takipçiliğini konuşturdu ve takımının ilk golünü attı.
Eskişehir'in başarılı futbolcusu Mete Kaan Demir, Altınordu galibiyetinde başrol oynadı. 90 dakika forma giyen Mete Kaan, 10'da takipçiliğini konuşturdu ve takımının ilk golünü attı. 56'da bir kez daha sahneye çıkan Mete, jeneriklik bir gol atarak skoru 2-0'a getirdi. Son haftalarda yükselen performansını son Altınordu maçında 2 golle süsleyen Mete Kaan alkış topladı.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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