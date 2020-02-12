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12 Şubat 2020, Çarşamba
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fırtınası

Mete Kaan fırtınası

'in başarılı futbolcusu Mete , Altınordu galibiyetinde başrol oynadı. 90 dakika forma giyen , 10'da takipçiliğini konuşturdu ve takımının ilk golünü attı.

'in başarılı futbolcusu Mete , Altınordu galibiyetinde başrol oynadı. 90 dakika forma giyen , 10'da takipçiliğini konuşturdu ve takımının ilk golünü attı. 56'da bir kez daha sahneye çıkan Mete, jeneriklik bir gol atarak skoru 2-0'a getirdi. Son haftalarda yükselen performansını son Altınordu maçında 2 golle süsleyen Mete Kaan alkış topladı.
  1. 12.2.2020
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