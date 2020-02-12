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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Eskişehir efsanesi

Eskişehir efsanesi

Sezonun ikinci yarısına ‘Biz bize’ sloganıyla yola çıkan , tarih yazıyor. 4 maçta 3 galibiyet aldılar.

Sezona -9 puanla başlayan ve ardından da devre arasında 8 futbolcusunu kaybeden 'a herkes küme düşer gözüyle bakıyordu. Ancak Es-Es inanılmaz bir reaksiyon gösterdi. Sezonun ikinci yarısının başlamasının üstünden 4 hafta geçerken, siyah-kırmızılı ekip bu maçlardan tam 10 puan çıkardı. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve rakiplerine hiç kaybetmedi. Eskişehirspor, sezonun ikinci yarısına Keçiörengücü galibiyetiyle başlarken, ile berabere kaldı. Kırmızı Şimşekler geçtiğimiz hafta ise deplasmanda ezeli rakibi 'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Eskişehirspor son olarak 21'inci hafta maçında Altınordu'yu evinde ağırladı. Rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etmeyi başaran Eskişehirspor, bu sezon maç fazlasıyla ilk kez bir basamak yükselerek 17'nci sırada yer aldı. Artık camiada herkes takımın yükselmesine bakıyor.

SAVUNMA DUVAR ÖRDÜ
Eskişehirspor savunması son 4 haftadır müthiş bir performans sergiliyor. Devre arasında ayrılan oyuncuların ardından savunma hattı Çelik ve Balaban ile doldurulmuştu. Mevlüt ve Furkan son 4 haftada rakiplere geçit vermedi.

KARAKAŞ KÜLLERİNDEN DOĞDU
Devre arasında takımdan ayrılmayan Karakaş gösterdiği performansla göz dolduruyor. Son Altınordu karşılaşmasında müthiş bir performans sergileyen Kıvanç, 34 yaşındaki olmasına yaşına rağmen ligdeki birçok oyuncuya taş çıkartıyor.

  1. 12.2.2020
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