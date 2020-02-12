Alt liglerden haberler (12.02.20)

DÜZCESPOR

1.Grup'ta son 7 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Düzcespor, Tokatspor'u farklı yenerek play off iddası sürdürdü. Teknik Direktör Adem Neboğlu, "İkinci devreye bomba gibi girdik. Yeni transferlerimiz gücümüze güç kattı. Playoff'a gideceğiz" dedi.

DERİNCESPOR

Lider Kocaelispor'u yenerek play-off için büyük bir adım atan Derincespor da galibiyet sevnci yaşanıyor. Teknik direktörü Bülent Baturman, "Hafta içerisinde çok çalıştık. Futbolcularım gönüllerini, her şeyini ortaya koyarak maçı kazandı" diye konuştu.

BAYRAMPAŞA

12 maçlık galibiyet hasretini Kelkit'i 1-0 yenerek dindiren Bayrampaşa'da moraller yerine geldi. Teknik Direktör Ercüment Çoşkundere, "Üzerimizdeki kazanamama stresini attık. Artık bir seri yakalamalıyız. Nazilli'yi de yeneceğiz" ifadesini kullandı.

SANCAKTEPE

Beyaz Grup'ta Samsun ile Manisa'nın farkı açması nedeniye şampiyonluk şansı az gözüken Sancaktepe, playoff'u garantileme yolunda önemli adımlar atıyor. Son üç maçını kazanan İstanbul temsilcisi, 43 puanla 3'üncü sıraya demirledi.



BODRUMSPOR

Süper Lig'de 2011- 2013 yılları arası Fenerbahçe'de top koşturan, Gençlerbirliği'nin eski kaptanlarından olan ve son olarak Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da forma giyen sağ bek Orhan Şam futbolu bıraktı.



İNEGÖLSPOR

Peş peşe aldığı Sancaktepe ve Zonguldak Kömür yenilgileriyle morali bozulan İnegölspor, 2-1'lik Hacettepe zaferiyle hayata döndü. Başkan Münür Kanar, "Son dakikada da olsa kazandık. Çok mutluyuz" dedi.



TARSUS İD.YURDU

Tarsus İdman Yurdu, düşme potasına hızla yaklaşıyor. Sezon çok iyi başlayan Güney ekibinin basın sorumlusu Hakan Canan Can, "Son 6 maçın 5'ini kaybettik. Büyük maddi sıkıntıdayız. Maaşlar ödenmiyor. Zordayız" diye konuştu.



ERGENE VELİMEŞE

Ergene Velimeşe, ilk kez boy gösterdiği İkinci Lig'de başarılı işlere imza atıyor. Kırmızı Grup'ta yer alan ve ahasında 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Tekirdağ temsilcisi, bu hafta Etimesgut'u 2-0 yenerek play-off yarışındaki iddiasını sürdürdü.



KAHRAMANMARAŞ

Ligin ikinci yarısına bomba gibi giren Kahramanmaraş, Vanspor'u da yenip 3'te 3 yaptı. İkinci devre 5 maçta 4 galibiyet alıp play-off potasına yaklaşan Maraş'ın hocası Bülent Akan, "Güzel günler bizi bekliyor" dedi.