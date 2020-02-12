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12 Şubat 2020, Çarşamba
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’dan bir ilk

Altay’dan bir ilk

ekibi bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. , play-off hattındaki yerini de korudu.

1. Lig'de evinde kümede kalma mücadelesi veren 'u 2-1 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini koruyan , bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı çevirmeyi başardı. Daha önce ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda Ümraniyespor'a 3-1, Menemenspor'a 2-0, Hatayspor'a 3-2, ve Ümraniyespor'a 1-0 yenilip, İstanbulspor'la 2-2, 'la 3-3, 'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu kez şeytanın bacağını kırdı. Boluspor karşısında soyunma odasına 1-0 geride giren temsilcisi, ikinci yarıda Yılmaz ve Paixao'nun golleriyle coştu.
  1. 12.2.2020
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