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12 Şubat 2020, Çarşamba
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kayıplarda

Ümraniye kayıplarda

Ligde play-off mücadelesi verirken son 5 maçın 4'ünü kaybeden , bir anda kendini 11'inci sırada buldu.

Ligde play-off mücadelesi verirken son 5 maçın 4'ünü kaybeden , bir anda kendini 11'inci sırada buldu. Kötü gidişat nedeniyle teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayıran temsilcisi, daha önce Altay'ı çalıştıran Sait Karafırtınalar ile anlaştı.

  1. 12.2.2020
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