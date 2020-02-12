Timsah tam gaz

KARAGÜMRÜK-HATAY

Lider Hatayspor, 1-0 öne geçtiği Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı. İkinci yarıda 4 maçta tek galibiyet alabilen Güney ekibi, her şeye rağmen puan farkını korudu. Karagümrük, 90+1'de Fatih Kuruçuk'un golüyle yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

ESKİŞEHİR-ALTINORDU

Yaşadığı onca sıkıntıya rağmen onurlu mücadelesini sürdürüyor Eskişehirspor... Kırmızı Şimşekler bu hafta da Altınordu'yu 3-0 mağlup etti. Es-Es'te özellikle iki gol atan Mete Kaan Demir müthiş oynadı. Eskişehirspor 15 hafta sonra son sıradan kurtuldu.

ADANA DEMİR-ADANA

Çukurova derbisinde futbola doyduk... Demirspor, güçlenmiş kadrosuyla yükselişini sürdürdü. Kalite farkı bariz bir şekilde sahaya yansıdı. Direkler olmasa 4-1'lik skor daha farklı olabilirdi. Aosman süper oynadı. 6'da 5 yapan Adana Demir ilk iki iddiasını arttırdı.

ÜMRANİYE-BALIKESİR

Balıkesirspor, yeni hocası Yusuf Şimşek ile Ümraniye'de hayat buldu. 3-0'lık galibiyetle 4 maçlık hasretini dindiren Bal-Kes play-off umutlarını artırdı. Ümraniye'de ise bu farklı yenilgi teknik direktör Ahmet Taşyürek'in biletinin kesilmesine sebep oldu.

OSMANLI-BURSASPOR

TFF 1. Lig'de ikinci yarıya bomba gibi giren Bursa, geçen hafta Eskişehir önünde şok yaşamıştı. Bunun stresiyle başkente giden Timsahlar, Osmanlı'yı 4-2 mağlup ederek kaldığı yerden yoluna devam etti. İlk iki için bu galibiyet hayli önemliydi.

ALTAY-BOLUSPOR

1-0 öne geçtiği Altay deplasmanından 2-1 mağlup olan Bolu'da tehlike çanları ciddi şekilde çalıyor. Çıktığı 17 maçta sadece 2 galibiyet gören Osman Özköylü maç sonu istifa etti ama yönetim kabul etmedi. Altay ise Ali Tandoğan ile 2'lik peşinde...

ERZURUM-KEÇIÖREN

Şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Erzurumspor, Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Cumartesi günü kar yağışı nedeniyle ertelenen maç pazartesi oynandı. Dadaşlar, tecrübeli ismi Mickael Pote'nin attığı golle galibiyete uzanıp ikinci sıradaki yerini korudu.

AKHİSAR-MENEMEN

Pazartesi akşamı yine ilginç bir maç izledik. 7 Aralık'tan beri gol atamayan Akhisar dün Menemen'e 2 gol attı ama yine kazanamadı. 2-0'dan rakibine yakalanan Akhisar, 7 maçtır kazanamıyor. Bu arada son anda Ali Özgün'ün kafa şutu girse Menemen maçı kazanabilirdi.

GİRESUN-İSTANBUL

Ülkenin kuzey doğusunu etkisi altına alan kar yağışı bu maçın tatıl edilmesine yol açtı. İstanbulspor'un 26'da Cajic'in attığı golle 1-0 öne geçtiği maç 34. dakikada tatil edildi. Ertesi gün de oynanamayınca ileri bir tarihe ertelendi.