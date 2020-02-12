Bucaspor'dan müthiş seri - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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'dan müthiş seri

Bucaspor'dan müthiş seri

Ligin  bomba gibi giren , engelleri birer birer aşıyor.

Ligin bomba gibi giren , engelleri birer birer aşıyor. Son olarak 68 'ı deplasmanda 3-0 deviren ekibi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Başkan Cihan Aktaş, "Play-off potasına girdik. Amacımız yeniden 2. Lig'e yükselmek" diye konuştu.

  1. 12.2.2020
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