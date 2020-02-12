Turgutlu coştu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Evvelki hafta lider Kocaelispor'u 2-0 yenip sürpriz yapan Kasaba, bu hafta da Ağrı 1970'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Puan farkını 8'e indiren Manisa ekibinin futbol şube sorumlusu Fahrettin Solmaz, şampiyonluğa inandıklarını belirterek, "Rotamız 2. Lig. Başkanımız Hüseyin Güleç'in önderliğinde hedefe ulaşacağız" diye konuştu.

BİÇER'İN GÖZÜ ZİRVEDE

Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ise Ağrı'da zor zemin ve hava şartlarında kazandıklarını hatırlatarak, "3 puan için mutluyuz. Önemli olan yarışın içinde olmak Şampiyonluk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hedefimiz play-off değil, şampiyonluk. Dilerim bunu başarırız. Sırada Elazığ Belediye engelini aşmak var" ifadesini kullandı.