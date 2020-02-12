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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Turgutlu coştu

Turgutlu coştu

Lider 'den sonra 1970'i de yenen Kasaba, şampiyonluk umutlarını arttırdı. Futbol Şube Sorumlusu , "Rotamız İkinci Lig" dedi.

3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Evvelki hafta lider Kocaelispor'u 2-0 yenip sürpriz yapan Kasaba, bu hafta da 1970'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Puan farkını 8'e indiren ekibinin futbol şube sorumlusu , şampiyonluğa inandıklarını belirterek, "Rotamız 2. Lig. Başkanımız Hüseyin Güleç'in önderliğinde hedefe ulaşacağız" diye konuştu.

BİÇER'İN GÖZÜ ZİRVEDE

Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ise Ağrı'da zor zemin ve hava şartlarında kazandıklarını hatırlatarak, "3 puan için mutluyuz. Önemli olan yarışın içinde olmak Şampiyonluk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hedefimiz play-off değil, şampiyonluk. Dilerim bunu başarırız. Sırada Belediye engelini aşmak var" ifadesini kullandı.

  1. 12.2.2020
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