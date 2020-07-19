Osmanlıspor TFF 1. Lig'e veda etti!
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından küme düşen son takım Osmanlıspor oldu. Başkent ekibi, sezonun son maçında konuk ettiği Balıkesirspor'u 4-3 yenmesine rağmen Boluspor'un Eskişehir'de aldığı galibiyet sonrası 1. Lig'e veda etti.
TFF 1. Lig'de normal sezon 2 maçla tamamlanırken, küme düşen son takım da belli oldu. Osmanlıspor, 34. haftada konuk ettiği Balıkesirspor'u 4-3 mağlup etmesine rağmen Boluspor'un da Eskişehir deplasmanında 3-0 galip gelmesiyle lige veda etti.
Başkent ekibi ligi 30 puanla 16. sırada noktalayıp 2. Lig'e düşerken, Boluspor ise 33 puanla 15. sırayı elde ederek kümede kalmayı başardı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 20:03
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