Osmanlıspor TFF 1. Lig'e veda etti!

TFF 1. Lig'de normal sezon 2 maçla tamamlanırken, küme düşen son takım da belli oldu. Osmanlıspor, 34. haftada konuk ettiği Balıkesirspor'u 4-3 mağlup etmesine rağmen Boluspor'un da Eskişehir deplasmanında 3-0 galip gelmesiyle lige veda etti.

Başkent ekibi ligi 30 puanla 16. sırada noktalayıp 2. Lig'e düşerken, Boluspor ise 33 puanla 15. sırayı elde ederek kümede kalmayı başardı.