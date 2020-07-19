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19 Temmuz 2020, Pazar
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1. Lig'e veda etti!

Osmanlıspor TFF 1. Lig'e veda etti!

1. Lig'de ve 'un ardından küme düşen son takım oldu. Başkent ekibi, sezonun son maçında konuk ettiği 'u 4-3 yenmesine rağmen 'un 'de aldığı galibiyet sonrası 1. Lig'e veda etti.

1. Lig'de normal sezon 2 maçla tamamlanırken, küme düşen son takım da belli oldu. , 34. haftada konuk ettiği 'u 4-3 mağlup etmesine rağmen 'un da deplasmanında 3-0 galip gelmesiyle lige veda etti.

Başkent ekibi ligi 30 puanla 16. sırada noktalayıp 2. Lig'e düşerken, Boluspor ise 33 puanla 15. sırayı elde ederek kümede kalmayı başardı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 20:03
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