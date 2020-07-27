Adana Demirspor-Fatih Karagümrük play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Demirspor-Karagümrük maçının oynanacağı stat belli oldu!

- play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak?

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak?

Süper Lig'e bilet alacak son ekip belli oluyor. Play-off yarı final karşılaşmalarının ardından finale yükselen temsilcisi ile İstanbul ekibi karşı karşıya gelecek. , futbolseverlerin merak ettiği soruyu yanıtladı. Maçın oynanacağı stat belli oldu. Peki, Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynanacak? İşte detaylar...

, Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off finalinin yerini açıkladı.

ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre ile 'ü karşı karşıya getirecek mücadele 30 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Demirspor, play-off yarı finalinde Bursaspor'u elemiş, Fatih Karagümrük ise Akhisarspor'u saf dışı bırakarak finale yükselmişti. Bu kritik maç sonrası Süper Lig'e yükselecek son takım da belli olacak.

Daha önce TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Hatayspor ile ligi ikinci bitiren BB Erzurumspor Süper Lig'e çıkmıştı.

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  1. 27.07.2020
  2. Güncelleme: 27.07.2020 13:01
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