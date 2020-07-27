Adana Demirspor-Fatih Karagümrük play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak?
Süper Lig'e bilet alacak son ekip belli oluyor. Play-off yarı final karşılaşmalarının ardından finale yükselen Adana temsilcisi Adana Demirspor ile İstanbul ekibi Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. TFF, futbolseverlerin merak ettiği soruyu yanıtladı. Maçın oynanacağı stat belli oldu. Peki, Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi stadyumda oynanacak? İşte detaylar...
TFF, Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off finalinin yerini açıkladı.
ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?
Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük'ü karşı karşıya getirecek mücadele 30 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Adana Demirspor, play-off yarı finalinde Bursaspor'u elemiş, Fatih Karagümrük ise Akhisarspor'u saf dışı bırakarak finale yükselmişti. Bu kritik maç sonrası Süper Lig'e yükselecek son takım da belli olacak.
Daha önce TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Hatayspor ile ligi ikinci bitiren BB Erzurumspor Süper Lig'e çıkmıştı.
- 27.07.2020
- Güncelleme: 27.07.2020 13:01
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi statta oynanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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