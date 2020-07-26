TFF 1. Lig'de finalin adı belli oldu: Adana Demirspor-Karagümrük

TFF 1. Lig play-off turunda Adana Demirspor-Bursaspor ve Akhisarspor-Fatih Karagümrük arasında oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Adana Demirspor ile Karagümrük finale yükseldi.

ADANA DEMİR EVİNDE FİŞİ ÇEKTİ!

Yarı final ilk maçında Bursaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki rövanş mücadelesinde rakibini 4-1 mağlup edip adını finale yazdırdı.

Mavi Şimşeklere turu getiren golleri 55'te Erkan Zengin (pen.), 78'de Rassoul, 87'de Berk Yıldız ve 90+8'de Mehmet Akyüz kaydetti.

KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA TURLADI

Fatih Karagümrük ise evinde 3-3 berabere kaldığı Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 devirerek final biletini kaptı. Fatih Karagümrük'ün zafer sayısını 71'de Sabo kaydetti.

DEV FİNAL 30 TEMMUZ'DA

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finali 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın hangi şehirde oynanacağı ise TFF tarafından daha sonra açıklanacak.