Son bileye dört aday!

TFF 1. Lig'i zirvede tamamlayan Hatayspor ile ikinci bitiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sonra Süper Lig vizesi alacak son takım merakla bekleniyor. Play-off'a kalan dört takım ilk maçlarını 22 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de oynayacak. İlk maçlarda Bursaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak. Bu maçların rövanşları 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Her takım kendi sahasında maçı yapacak. Yarı final eşleşmelerinde rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacağı finalin yeri ve saati ise daha sonra TFF tarafından açıklanacak.