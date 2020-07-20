Son bileye dört aday! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Son bileye dört aday!

Son bileye dört aday!

Son bileye dört aday!

1. Lig'i zirvede tamamlan ve ikinci bitiren 'un ardından, 'e yükselen son ekip bekleniyor. Adaylar arasında bulunan Bursa-Adana DS ve Karagümrük- Akhisar maçları çarşamba günü olacak. Rövanşlar ise ’da

1. Lig'i zirvede tamamlayan Hatayspor ile ikinci bitiren 'dan sonra vizesi alacak son takım merakla bekleniyor. Play-off'a kalan dört takım ilk maçlarını 22 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de oynayacak. İlk maçlarda , 'u konuk edecek. ise 'u ağırlayacak. Bu maçların rövanşları Pazar günü oynanacak. Her takım kendi sahasında maçı yapacak. Yarı final eşleşmelerinde rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacağı finalin yeri ve saati ise daha sonra TFF tarafından açıklanacak.

  1. 20.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son bileye dört aday! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA