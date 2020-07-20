Son bileye dört aday!
TFF 1. Lig'i zirvede tamamlan ve ikinci bitiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından, Süper Lig'e yükselen son ekip bekleniyor. Adaylar arasında bulunan Bursa-Adana DS ve Karagümrük- Akhisar maçları çarşamba günü olacak. Rövanşlar ise 26 Temmuz’da
TFF 1. Lig'i zirvede tamamlayan Hatayspor ile ikinci bitiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sonra Süper Lig vizesi alacak son takım merakla bekleniyor. Play-off'a kalan dört takım ilk maçlarını 22 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de oynayacak. İlk maçlarda Bursaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak. Bu maçların rövanşları 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Her takım kendi sahasında maçı yapacak. Yarı final eşleşmelerinde rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacağı finalin yeri ve saati ise daha sonra TFF tarafından açıklanacak.
- 20.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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