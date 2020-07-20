TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu!

1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu!

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu!

için bilet alacak son takımı belirleyecek play-off ilk maçlarının hakemleri açıklandı. Karşılaşmalar 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

'e yükselecek son takımın belli olacağı 1. Lig play-off etabının yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:

22 Temmuz Çarşamba:

21.00 Bursaspor-Adana Demirspor:

21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor:

  1. 20.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA