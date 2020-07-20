TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu!
Süper Lig için bilet alacak son takımı belirleyecek play-off ilk maçlarının hakemleri açıklandı. Karşılaşmalar 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabının yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:
22 Temmuz Çarşamba:
21.00 Bursaspor-Adana Demirspor: Mete Kalkavan
21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Ali Palabıyık
- 20.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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