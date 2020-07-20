Şampiyon Hatayspor kupasını aldı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Şampiyon Hatayspor kupasına kavuştu!

Şampiyon Hatayspor kupasına kavuştu!

TFF 1. Lig'de bu sezon şampiyon olarak 'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor, düzenlenen törende kupasına kavuştu. Kupa organizasyonu 'nda gerçekleşti.

'ndaki organizasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında oyuncular, adları anons edildikten sonra tören alanındaki masanın üzerine konulan madalyalarını kendileri aldı.

Daha sonra bordo-beyazlı takımın kaptanı Mesut Çaytemel ve teknik direktör , TFF yöneticilerinden kupayı teslim alarak takım arkadaşları ve yöneticilerle kaldırdı.

Töreninin ardından oyuncular, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Seyircisiz gerçekleşen programa, Başkanı ile 1'inci Başkan Vekili , Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Genel Sekreter Kadir Kardaş, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, ile Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor Başkanı Aydın Toksöz de katıldı.

  1. 20.07.2020
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