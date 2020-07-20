Bursaspor'un corona virüsü test sonuçları negatif - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor'un corona virüsü test sonuçları belli oldu

'un corona virüsü test sonuçları negatif

Bursaspor'un corona virüsü test sonuçları negatif

1. Lig Play-Off maçında ile karşılaşacak olan 'da, yapılan corona virüsü(Covid-19) testleri negatif çıktı.

1. Lig'de Play-Off karşılaşmasında çarşamba günü 'u ağırlayacak olan 'un korona virüs test sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

  1. 20.07.2020
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