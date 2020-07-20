Tahkim Kurulu Karagümrüklü Erdal Öztürk'ün cezasını 1 maça düşürdü - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Tahkim Kurulu'ndan Karagümrük'e müjde! Cezaya indirim geldi

Karagümrüklü 'ün cezasını 1 maça düşürdü

Tahkim Kurulu Karagümrüklü Erdal Öztürk'ün cezasını 1 maça düşürdü

() , TFF 1. Lig kulübü 'te forma giyen 'ün 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.

'den yapılan açıklamada, ligin 33. haftasında Keçiörengücü ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören ve tarafından rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırılan ile ilgili itirazın incelendiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan müzakereler sonucunda Erdal Öztürk'ün 2 maç men cezasının 1 maç olarak düzeltilmesine karar verildiği aktarıldı.

Öte yandan aynı müsabakada saha olayları nedeniyle 'e verilen 24 bin liralık para cezasının onandığı kaydedildi.

  1. 20.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tahkim Kurulu Karagümrüklü Erdal Öztürk'ün cezasını 1 maça düşürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA