Bandırmaspor şampiyonluğunu kutladı
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, şampiyonluğunu kutladı. Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan yaptığı konuşmada, Bandırmaspor'un hak ettiği şampiyonluğu aldığını belirtti.
Kulüp tesislerinden araçlarla yola çıkan yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Bandırma caddelerinde taraftarları ve halkı selamladı. Daha sonra saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla stattaki etkinlik başladı.
Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan yaptığı konuşmada, Bandırmaspor'un hak ettiği şampiyonluğu aldığını belirtti.
Futbolcuları ve emeği geçenleri kutlayan Karlahan, "Bandırmaya yakışan bir şampiyonluk kazandık." diye konuştu.
Asbaşkan Onur Göçmez de "Hayatımızda unutulmayan güzel anlar vardır. Onu da Allah bize bugün yaşatmayı nasip etti. İnşallah Bandırmaspor, çok daha güzel yerlere gelecek. Çok mutluyum, anlatılamayacak duygular içerisindeyim." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Serdar Bozkurt da "Buraya gelirken o kadar insan, sokak ve caddelerde bizi alkışladı. Eğer bizler bu kadar insanları mutlu ettiysek Allah'a şükürler olsun." dedi.
Törene katılan taraftarlar yönetime, teknik heyete ve futbolculara tezahüratlarda bulundu.
- 20.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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