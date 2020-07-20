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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Bandırmaspor şampiyonluğunu kutladı

Bandırmaspor şampiyonluğunu kutladı

1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, şampiyonluğunu kutladı. Başkanı yaptığı konuşmada, Bandırmaspor'un hak ettiği şampiyonluğu aldığını belirtti.

Kulüp tesislerinden araçlarla yola çıkan yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Bandırma caddelerinde taraftarları ve halkı selamladı. Daha sonra saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla stattaki etkinlik başladı.

Başkanı yaptığı konuşmada, Bandırmaspor'un hak ettiği şampiyonluğu aldığını belirtti.

Futbolcuları ve emeği geçenleri kutlayan Karlahan, "Bandırmaya yakışan bir şampiyonluk kazandık." diye konuştu.

Asbaşkan Onur Göçmez de "Hayatımızda unutulmayan güzel anlar vardır. Onu da Allah bize bugün yaşatmayı nasip etti. İnşallah Bandırmaspor, çok daha güzel yerlere gelecek. Çok mutluyum, anlatılamayacak duygular içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Serdar Bozkurt da "Buraya gelirken o kadar insan, sokak ve caddelerde bizi alkışladı. Eğer bizler bu kadar insanları mutlu ettiysek Allah'a şükürler olsun." dedi.

Törene katılan taraftarlar yönetime, teknik heyete ve futbolculara tezahüratlarda bulundu.

  1. 20.07.2020
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