Alt liglerden haberler (21.07.2020)

TİMSAH PUSUDA

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig yolunda çıkacakları Play-Off maçları öncesi camiaya umut saçtı. Adana Demirspor ile yarın oynayacakları yarı final ilk maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Buz, "Bursaspor taraftarının beklentisini karşılayacak şekilde iyi performansla ilk ayağı oynayıp ardından Adana'da istediğimiz sonucu almak ve finale çıkmak istiyoruz. Sonrasında da Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

'PLANLARIMIZ HAZIR'

Her türlü stratejik planlarının hazır olduğunu da söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bir tarafta oyun anlamında doğruları yapacaksınız diğer taraftan agresif olmanız gerekiyor. Çünkü hedefiniz var. Dengeli olmanız gerekiyor. Coşkulu, baskılı, rakibi iyi analiz edip bunu yapmalıyız. Önemli olan bizim neler yaptığımız. Futbolcularımız bunun bilincinde. Futbolcularımıza inanın. Her şeylerini ortaya koyacaklar. Bunu yüzde yüz idrak ettiler" açıklamasını yaptı.

'KEŞKE TARAFTAR YANIMIZDA OLSA'

İrfan Buz, taraftarı da çok özlediklerini belirtip, sözlerine şöyle devam etti: "Bunu her zaman söylüyorum. Keşke taraftarımız yanımızda olsa. Onlar bizim için itici güç. Her takıma böylesi büyük taraftar nasip olmaz. Onların duaları da bizim için önemli. Bize inansınlar. Taraftarımızı çok özledim. İçimiz buruk."

ŞAMPİYON KUPASINI ALDI

TFF 1. Lig'i zirvede tamamlayıp adını Süper Lig' e yazdıran Hatayspor, dün kupasını aldı. Atatarük Stadı'nda gerçekleştirilen törene Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katıldı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcularıyla tam kadro yerini alan bordobeyazlılar, şampiyonluk kupasıyla büyük coşku yaşadı. Takım kaptanı Mesut Çaytemel, şampiyonluk kupasını Nihat Özdemir'in elinden aldı.

GÜMRÜK İDDİALI

Sezonu 5. sırada bitirip, Play- Off'a kalan Karagümrük, yarı finaldeki rakibi Akhisar'a şans tanımıyor. Son 5 maçtır başında olduğu İstanbul ekibiyle 4 galibiyet, 1 yenilgi alan Atılay Canel, "Karagümrük'ün 35 yıllık bir Süper Lig hayali var. Bunu gerçekleştirmek için tüm takım elimizden geleni yapacağız. Akhisar'a karşı taraftarımızın önündeki ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz. Adımızı finale yazdıracağız" diye konuştu.

1928 BUCASPOR'DA PRİM 1 MİLYON TL

TFF 2. Lig yolunda bugün Aksaray Belediyespor'la karşılaşacak 1928 Buca'da doping! Başkan Cihan Aktaş, şampiyon olmaları halinde takıma 1 milyon TL prim vereceğini açıkladı. Futbolcuların hiç ara vermemiş gibi çalışmaya devam ettiğini söyleyen Aktaş, "Bu yüzden bir sorun yaşamadan, istediğimiz sonuçları alıp şampiyonluğa ulaşacağız. Play-Off'tan çıkacağımıza sonuna kadar inanıyoruz" dedi.

'ADANA DEMİR'İN HASRETİ BİTECEK'

Normal sezonun son 7 haftasını 6 galibiyet ve 1 beraberlikle kapatan Adana Demir, zorlu Bursaspor maçları öncesi geri sayıma geçti. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde çalışan Demir, tam kadro hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'den başka düşüncelerinin olmadığını belirten Dumlupınar, "Başarılı performansımızı Bursa maçlarında sürdüreceğiz. Adana Demir'in 25 yıllık özlemine bu sezon son vereceğiz" sözlerini sarfetti.

HATAYSPOR'DA ŞOK İDDİA

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da dün şampiyonluk kupasının ardından şok bir gelişme yaşandı. Yönetimin takımı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdığı iddia edildi. Daha sonra kulüpten yapılan açıklamada, "Resmi yayın organlarımız dışında çıkan haberlere itibar etmeyin" ifadesini kullanıldı.

MENEMEN'DE İLK AYRILIK

Sezonu hedefsiz kapatan takımlardan olan Menemenspor'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu ile yollarını ayırdı. Yönetimle anlaşamayan 26 yaşındaki futbolcu, "Buradaki 1.5 yıllık dönemimde emeği geçen yönetime, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve çalışan personellerimize teşekkür ederim" dedi.

EN CENTİLMEN ALTINORDU

TFF 1. Lig'in normal sezonunda oynanan 306 maçta bin 549 sarı ve 93 kırmızı kart gösterildi. Bu sezon kızaran futbolcusu olmayan Altınordu, ligin en centilmen takımı olmayı başardı. İzmir ekibi, 66 ile en az sarı kart gören takım olurken, Osmanlıspor 98 sarı ile bu alanda ilk sırayı aldı. Adanaspor ise 12 kezle bu sezon en çok kırmızı kart gören takım oldu.

BALIKESİR'DE KONGRE

Bu sezon TFF 1. Lig'i 13. bitiren Balıkesir'de gündem genel kurul. Başkan Kadir Dağlı, kurulun 7 Ağustos'ta yapılmasının planlandığını belirtip, "Çoğunluk sağlanamaması halinde 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Geçen sezon 51 milyon lira borçla devraldık. Bu borç hala duruyor. Kulübün önünü açmak adına anonim şirket oluşumu için çaba harcıyoruz" diye konuştu.

KRALI VAR HEDEFİ YOK!

Son iki sezondur gol kralı çıkaran Altay, hedeflerinin ise uzağında kalıyor. İzmir ekibinin yıldız ismi Marco Paixao, 2018-2019'da 29, bu sezon ise 22 kez rakip fileleri havalandırarak, gol krallığında zirveye çıkmayı başardı. Süper Lig hedefini gelecek sezon bırakan siyah-beyazlılar ise geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2019-2020'yi de 7'nci sırada tamamladı.

BOLU'DA BURUK SEVİNÇ

Sezonun son haftasında ligde kalmayı garantileyen Boluspor'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Fırat Gül, beklentilerin altında kaldıkları bir sezonu tamamladıklarını kaydedip, "Boluspor'un 24 yıllık Süper Lig özlemi bu sene de son bulmadı. Umarım gelecek sezon daha iyi bir kadroyla hasret biter" dedi.