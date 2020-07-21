Erzurum'dan çıkış yok!

Hatayspor ile birlikte Süper Lig'e adını yazdıran Erzurumspor'dan yeni rakiplerine gözdağı... Mavi- beyazlıların teknik direktörü Mehmet Özdilek, bir yıl aradan sonra tekrar yükseldikleri Süper Lig'de bu kez kalıcı olacaklarının altını çizip, "Geçtiğimiz sezon hak etmediğimiz bir şekilde düştüğümüz Süper Lig'e hak ederek tekrar çıktık. Artık eskisi gibi olmayacak. Daha tecrübeliyiz ve Süper Lig'in en zorlu deplasmanlarından olacağız" dedi.

'MAHCUP OLMADIK'

Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Bize inananlara mahcup olmadığımız için mutluyuz. Pandemiden sonra en zor fikstüre sahip olan takımdık ama inanmak önemliydi. Oyunculuk yıllarımda bu tür maçları çok oynadım. Teknik adamlıkta da çalıştığım takımlarda bu stresi yaşadım. Erzurum'a geldiğimde bir opsiyonumuz var ve bunu dışarıda kullanırız diyordum ama içeride kullandık. İnanarak devam ederek haklı bir başarı kazandık.