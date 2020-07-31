Bandırmaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Gökay Güney kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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'un 'dan kiraladığı kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Bandırmaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Gökay Güney kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

'ın gelecek vadeden isimlerinden biri olan TFF 1. Lig ekiplerinden 'a kiralandı. Gökay Güney'in kariyeri, yaşı ve mevkiisi merak konusu oldu. Peki, Gökay Güney kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

, gelecek sezona iddialı bir kadro kurarak giriş yapmayı planlıyor. 'ın gelecek vadeden futbolcusu Bandırmaspor'a kiralık olarak transfer oldu.

GÖKAY GÜNEY KİMDİR?

19 Mayıs 1999'da İstanbul'da doğan Gökay Güney Galatasaray altyapısında yetişti. Galatasaray alt yapısında orta saha olarak oynayan genç yıldız zaman içerisinde stoper pozisyonuna geçiş yaptı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 19 Temmuz 2016 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.Galatasaray forması altında 41 maçta görev alan Gökay Güney, 6 sarı kart gördü. Gökay Güney henüz kırmızı kart ile cezalandırılmadı.

  1. 31.07.2020
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