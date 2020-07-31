Bandırmaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Gökay Güney kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Galatasaray'ın gelecek vadeden isimlerinden biri olan Gökay Güney TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandı. Gökay Güney'in kariyeri, yaşı ve mevkiisi merak konusu oldu. Peki, Gökay Güney kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Bandırmaspor, gelecek sezona iddialı bir kadro kurarak giriş yapmayı planlıyor. Galatasaray'ın gelecek vadeden futbolcusu Gökay Güney Bandırmaspor'a kiralık olarak transfer oldu.
GÖKAY GÜNEY KİMDİR?
19 Mayıs 1999'da İstanbul'da doğan Gökay Güney Galatasaray altyapısında yetişti. Galatasaray alt yapısında orta saha olarak oynayan genç yıldız zaman içerisinde stoper pozisyonuna geçiş yaptı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 19 Temmuz 2016 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.Galatasaray forması altında 41 maçta görev alan Gökay Güney, 6 sarı kart gördü. Gökay Güney henüz kırmızı kart ile cezalandırılmadı.
- 31.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bandırmaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Gökay Güney kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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