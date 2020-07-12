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12 Temmuz 2020, Pazar
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Hatayspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Hatayspor, Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Hatayspor taraftarları ise şampiyonluğu coşkuyla kutladı. İşte o görüntüler...
12 Temmuz 2020 Pazar 20:39 Güncelleme: 12.07.2020 20:39
Hatayspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Hatayspor'un TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi kentte coşkuyla kutlanıyor.

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Hatayspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Bordo-beyazlı taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu.

Hatayspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi.

Hatayspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Kentte kutlamalar hemen hemen her noktada sürüyor.

Hatayspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
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