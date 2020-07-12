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Hatayspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Hatayspor, Adanaspor'u 2-1 yenmesiyle normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Hatayspor taraftarları ise şampiyonluğu coşkuyla kutladı. İşte o görüntüler...

12 Temmuz 2020 Pazar 20:39 Güncelleme: 12.07.2020 20:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





