Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak maçı vinç üzerinde izledi
PFDK tarafından 421 günlük hak mahrumiyeti cezası alan Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, takımının Ümraniyespor'la oynadığı maçı stat dışında bulunan bir vincin üzerinden izledi.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, takımının Ümraniyespor ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi saha dışındaki bir vincin üzerinden izledi.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor arasında oynanan kritik maçta Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, takımını yalnız bırakmadı.
Başkan Sancak, geçtiğimiz yılın ekim ayında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 421 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.
- 12.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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