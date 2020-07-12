Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak maçı vinç üzerinde izledi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig 421 gün ceza alan kulüp başkanı maçı böyle izledi!

Başkanı maçı vinç üzerinde izledi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak maçı vinç üzerinde izledi

tarafından 421 günlük hak mahrumiyeti cezası alan 'un Başkanı , takımının Ümraniyespor'la oynadığı maçı stat dışında bulunan bir vincin üzerinden izledi.

Kulübü Başkanı , takımının Ümraniyespor ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi saha dışındaki bir vincin üzerinden izledi.

1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile Demirspor arasında oynanan kritik maçta Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, takımını yalnız bırakmadı.

Başkan Sancak, geçtiğimiz yılın ekim ayında 'ndan 421 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

  1. 12.07.2020
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