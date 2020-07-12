Ümraniyespor 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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2-3 | MAÇ SONUCU

Ümraniyespor 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 33. haftasında , 'nda konuk olduğu 'u 3-2 mağlup ederek 'e yükselme hedefine 1 adım daha yaklaştı.

1. Lig'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmayı Demirspor 3-2 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri (2P) ve Dibba kaydederken, ev sahibi ekibin sayıları ev sahibi takımın sayıları Gökhan Süzen (P) ve Hasic'den geldi.

21. dakikada ev sahibi takımda Gimbert, penaltı atışından yararlanamadı.

Bu skorun ardından Adana Demirspor puanını 58'e yükseltirken, 44 puanda kaldı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 20:00
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