Ümraniyespor 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda konuk olduğu Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek Süper Lig'e yükselme hedefine 1 adım daha yaklaştı.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 3-2 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Erkan Zengin (2P) ve Dibba kaydederken, ev sahibi ekibin sayıları ev sahibi takımın sayıları Gökhan Süzen (P) ve Hasic'den geldi.
21. dakikada ev sahibi takımda Gimbert, penaltı atışından yararlanamadı.
Bu skorun ardından Adana Demirspor puanını 58'e yükseltirken, 44 puanda kaldı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 20:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ümraniyespor 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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