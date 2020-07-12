Keçiörengücü 3-0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Ligde hiçbir iddiası bulunmayan Başkent ekibi, play-off potasındaki rakibini 3-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

Ev sahibinin gollerini 29 ve 37'de Cem Ekinci ile uzatma anlarında Dialiba kaydetti.

Konuk takımda Erdal Öztürk, 70. dakikada kırmızı kart gçrerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'e direkt çıkma şansını kaybeden 6. sıradaki Karagümrük 53 puanda kalırken, 8. basamaktaki Keçiörengücü ise puanını 47'ye çıkardı.