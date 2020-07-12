Keçiörengücü 3-0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Karagümrük'e Keçiören darbesi!

3-0 | MAÇ SONUCU

Keçiörengücü 3-0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

1. Lig'de play-off mücadelesi veren Karagümrükspor, 33. haftada konuk olduğu 'ne 3-0 mağlup olarak büyük avantaj kaybetti. Ev sahibine 3 puanı getiren golleri (2) ve Dialiba kaydetti.

1. Lig'in 33. haftasında ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Ligde hiçbir iddiası bulunmayan Başkent ekibi, play-off potasındaki rakibini 3-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

Ev sahibinin gollerini 29 ve 37'de ile uzatma anlarında Dialiba kaydetti.

Konuk takımda Erdal Öztürk, 70. dakikada kırmızı kart gçrerek takımını 10 kişi bıraktı.

'e direkt çıkma şansını kaybeden 6. sıradaki Karagümrük 53 puanda kalırken, 8. basamaktaki Keçiörengücü ise puanını 47'ye çıkardı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 19:28
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