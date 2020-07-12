Keçiörengücü 3-0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Karagümrükspor, 33. haftada konuk olduğu Keçiörengücü'ne 3-0 mağlup olarak büyük avantaj kaybetti. Ev sahibine 3 puanı getiren golleri Cem Ekinci (2) ve Dialiba kaydetti.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Ligde hiçbir iddiası bulunmayan Başkent ekibi, play-off potasındaki rakibini 3-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.
Ev sahibinin gollerini 29 ve 37'de Cem Ekinci ile uzatma anlarında Dialiba kaydetti.
Konuk takımda Erdal Öztürk, 70. dakikada kırmızı kart gçrerek takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Lig'e direkt çıkma şansını kaybeden 6. sıradaki Karagümrük 53 puanda kalırken, 8. basamaktaki Keçiörengücü ise puanını 47'ye çıkardı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 19:28
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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