Boluspor 0-1 Akhisarspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de play-off potasında yer alan Akhisarspor, kümede kalma mücadelesi veren Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek Süper Lig umudunu son haftaya taşıdı. Akigolara galibiyeti getiren golü 5. dakikada Cocalic kaydetti.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Akhisar, kritik maçta rakibini 1-0 devirip Süper Lig umudunu son haftaya taşıdı.
Üst üste 4. galibiyetini alan Akigoların golü 5. dakikada Cocalic'ten geldi.
Ege temsilcisi bu sonuçla puanını 57'ye yükseltip 4. sıraya tırmandı.
15. sırada yer alan Boluspor ise 30 puanda kaldı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 19:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Boluspor 0-1 Akhisarspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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