Boluspor 0-1 Akhisarspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Akhisar Bolu'da hata yapmadı!

0-1 | MAÇ SONUCU

Boluspor 0-1 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de play-off potasında yer alan , kümede kalma mücadelesi veren 'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek umudunu son haftaya taşıdı. Akigolara galibiyeti getiren golü 5. dakikada Cocalic kaydetti.

1. Lig'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Akhisar, kritik maçta rakibini 1-0 devirip umudunu son haftaya taşıdı.

Üst üste 4. galibiyetini alan Akigoların golü 5. dakikada Cocalic'ten geldi.

Ege temsilcisi bu sonuçla puanını 57'ye yükseltip 4. sıraya tırmandı.

15. sırada yer alan Boluspor ise 30 puanda kaldı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 19:33
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