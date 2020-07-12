Altınordu 3-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 33. hafta mücadeleleri oynandı. İzmir temsilcisi Altay evinde Giresunspor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.



Altınordu'nun golleri 3. dakikada Yasin Ozan, 13. dakikada Atakan Uner ve 63. dakikada Hüsamettin Yener'in ayağından geldi. Giresunspor'un tek golünü 42. dakikada Mehmet Güven kaydetti.



Altınordu aldığı 3 puan ile puanını 36'ya yükseltti ve 14. sıradaki yerini korudu. Giresunspor ise 44 puanla 10. sırada kaldı.



