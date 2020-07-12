Altınordu 3-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Altınordu nefes aldı!

3-1 | MAÇ SONUCU

Altınordu 3-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 33. haftasında , evinde 'u 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de 33. hafta mücadeleleri oynandı. İzmir temsilcisi Altay evinde 'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nun golleri 3. dakikada Yasin Ozan, 13. dakikada Atakan Uner ve 63. dakikada Hüsamettin Yener'in ayağından geldi. Giresunspor'un tek golünü 42. dakikada Mehmet Güven kaydetti.

Altınordu aldığı 3 puan ile puanını 36'ya yükseltti ve 14. sıradaki yerini korudu. Giresunspor ise 44 puanla 10. sırada kaldı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 19:32
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