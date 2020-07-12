Altınordu 3-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, evinde Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de 33. hafta mücadeleleri oynandı. İzmir temsilcisi Altay evinde Giresunspor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Altınordu'nun golleri 3. dakikada Yasin Ozan, 13. dakikada Atakan Uner ve 63. dakikada Hüsamettin Yener'in ayağından geldi. Giresunspor'un tek golünü 42. dakikada Mehmet Güven kaydetti.
Altınordu aldığı 3 puan ile puanını 36'ya yükseltti ve 14. sıradaki yerini korudu. Giresunspor ise 44 puanla 10. sırada kaldı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 19:32
- Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe maçı öncesi...
- Son dakika haberleri: İlk transfer uçağı kalkıyor! Galatasaray'ın istediği isim Fenerbahçe için geliyor
- Falcao manşet oldu! "Yine maç kaçırdı ve Galatasaray..."
- Trabzonspor şampiyonluk peşinde! İşte Hüseyin Çimşir'in Denizlispor 11'i
- Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo için çılgın transfer planı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altınordu 3-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.