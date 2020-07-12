Altay 0-1 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 33. haftasında B.B. Erzurumspor deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti ve Adana Demirspor'un da kazandığı haftada ikinci sıradaki yerini korudu.
TFF 1. Lig'de B.B.Erzurumspor deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'e çıkma yarışında son haftaya ikinci olarak girdi.
Adana Demirspor'un da 3 puanla kapattığı haftada kazanmayı başaran Erzurumspor puanını 59'a yükseltti. Erzurumspor gelecek hafta kazanması halinde Süper Lig'e çıkan ikinci takım olacak.
B.B.Erzurumspor'da galibiyeti geitren golü 68. dakikda Ömer Şişmanoğlu kaydetti.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 19:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altay 0-1 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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