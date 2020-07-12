Altay 0-1 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de B.B.Erzurumspor deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'e çıkma yarışında son haftaya ikinci olarak girdi.



Adana Demirspor'un da 3 puanla kapattığı haftada kazanmayı başaran Erzurumspor puanını 59'a yükseltti. Erzurumspor gelecek hafta kazanması halinde Süper Lig'e çıkan ikinci takım olacak.



B.B.Erzurumspor'da galibiyeti geitren golü 68. dakikda Ömer Şişmanoğlu kaydetti.



