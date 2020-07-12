Altay 0-1 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig B.B.Erzurumspor hata yapmadı!

0-1 B.B. | MAÇ SONUCU

Altay 0-1 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 33. haftasında B.B. deplasmanda 'ı 1-0 mağlup etti ve Adana Demirspor'un da kazandığı haftada ikinci sıradaki yerini korudu.

TFF 1. Lig'de B.B. deplasmanda 'ı 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'e çıkma yarışında son haftaya ikinci olarak girdi.

Adana Demirspor'un da 3 puanla kapattığı haftada kazanmayı başaran Erzurumspor puanını 59'a yükseltti. Erzurumspor gelecek hafta kazanması halinde Süper Lig'e çıkan ikinci takım olacak.

B.B.Erzurumspor'da galibiyeti geitren golü 68. dakikda Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 19:40
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