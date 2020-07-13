Bir ihtimal daha var - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Bir ihtimal daha var

Bir ihtimal daha var

Bir ihtimal daha var

, sahasında Menemen'le 2-2 berabere kalırken, 'e direkt çıkma yolunda önemli bir fırsatı tepti.

, sahasında Menemen'le 2-2 berabere kalırken, 'e direkt çıkma yolunda önemli bir fırsatı tepti. Ancak Timsahlar için bir ihtimal daha var. 'ı yener, üzerinde yere Akhisar, ve Erzurumspor kaybederse, BB 'la ikili averajı eşit olan Bursaspor, genel averaja göre Süper Lig'e yükselebilir.
  1. 13.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir ihtimal daha var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA