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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Gümrük’e acımadı

Keçiörengücü Gümrük’e acımadı

play-off'u kovalayan , deplasmanında bozguna uğradı.

play-off'u kovalayan , deplasmanında bozguna uğradı. Ev sahibinde 29'da , Ndao'dan kaptığı topu filelere gönderdi: 1-0. 37'de Burak'ın ortasına Cem vurdu: 2-0. 90'da Süleyman'ın asistinde Dialiba skoru 3-0'a getirdi. Karagümrük'te Erdal, 70'te atıldı.
  1. 13.7.2020
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