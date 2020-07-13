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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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fırsatı kaçırdı

Boluspor fırsatı kaçırdı

'i kovalayan Akhisar, ateş hattının üstündeki 'ya konuk oldu.

'i kovalayan Akhisar, ateş hattının üstündeki 'ya konuk oldu. Akigo, Cocalic'le kazandı. K.Gücü'nü ağırlayacak Ege ekibi kazanırsa, 'un beraberliği, Demirspor'un puan kaybı halinde Dadaş'la ikilisi eşit olduğu için genele göre Süper Lig'e yükselen belli olacak. Bolu ise 'de puan alırsa ligde kalacak.
  1. 13.7.2020
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