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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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son maça kaldı

Osmanlıspor son maça kaldı

Kümede kalma savaşı veren , İstanbulspor deplasmanında 90'da yediği golle yıkıldı. 90'da takımına 3 puanı getirdi.

Kümede kalma savaşı veren , İstanbulspor deplasmanında 90'da yediği golle yıkıldı. 90'da takımına 3 puanı getirdi. 27 puanla 16. sırada kalan Osmanlıspor'un durumu son hafta belli olacak. 15. basamaktaki 'un ise 30 puanı var.
  1. 13.7.2020
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