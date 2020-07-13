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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Son maça kaldı

Son maça kaldı

Play-off’u kovalayan rakibini Ömer’in golüyle deviren Dadaş, son hafta evinde Ümraniye’yi yenerse, diğer sonuçlara bakmaksızın ’e çıkacak.

Büyük bir heyecan kasırgasına sahne olan 1. Lig'de 2. sırada için geri sayıma geçen , bitime 2 hafta kala play-off yarışındaki Altay'a konuk oldu. İki güçlü kadronun mücadelesinde ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

GÖZLER GÜMRÜK'TE
İkinci yarıda Ömer'le kazanan Dadaş, evinde Ümraniye'yi yenerse diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e çıkacak. Altay ise playoff için 'da kazanıp, ikili averajda geride olduğu K.Gümrük'ün, 'ya yenilmesini bekleyecek.

ERZURUM'DA KUTLAYACAĞIZ
Erzurum Hocası Mehmet Özdilek, son 90 dakika için camiaya mesaj gönderdi. Şifo Mehmet, "Ciddiyeti yüksek tutup son maçımız sonrası şampiyonluğu inşallah Erzurum halkıyla kutlayacağız" dedi

ŞANSSIZ BİR GOL YEDIK
Altay antrenörü Sebahattin Yenilmez, gol ararken gol yediklerini söyledi. Yenilmez, "2. yarıda etkili olduğumuz anlarda bir pozisyon dönüşü gol yedik. Gol pozisyonu üretemedik" diye konuştu.

  1. 13.7.2020
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