Son maça kaldı
Play-off’u kovalayan rakibini Ömer’in golüyle deviren Dadaş, son hafta evinde Ümraniye’yi yenerse, diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig’e çıkacak.
Büyük bir heyecan kasırgasına sahne olan TFF 1. Lig'de 2. sırada Süper Lig için geri sayıma geçen Erzurum, bitime 2 hafta kala play-off yarışındaki Altay'a konuk oldu. İki güçlü kadronun mücadelesinde ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
GÖZLER GÜMRÜK'TE
İkinci yarıda Ömer'le kazanan Dadaş, evinde Ümraniye'yi yenerse diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e çıkacak. Altay ise playoff için Giresun'da kazanıp, ikili averajda geride olduğu K.Gümrük'ün, Adana'ya yenilmesini bekleyecek.
ERZURUM'DA KUTLAYACAĞIZ
Erzurum Hocası Mehmet Özdilek, son 90 dakika için camiaya mesaj gönderdi. Şifo Mehmet, "Ciddiyeti yüksek tutup son maçımız sonrası şampiyonluğu inşallah Erzurum halkıyla kutlayacağız" dedi
ŞANSSIZ BİR GOL YEDIK
Altay antrenörü Sebahattin Yenilmez, gol ararken gol yediklerini söyledi. Yenilmez, "2. yarıda etkili olduğumuz anlarda bir pozisyon dönüşü gol yedik. Gol pozisyonu üretemedik" diye konuştu.
- 13.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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