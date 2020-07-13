Son maça kaldı

Büyük bir heyecan kasırgasına sahne olan TFF 1. Lig'de 2. sırada Süper Lig için geri sayıma geçen Erzurum, bitime 2 hafta kala play-off yarışındaki Altay'a konuk oldu. İki güçlü kadronun mücadelesinde ilk yarıda gol sesi çıkmadı.



GÖZLER GÜMRÜK'TE

İkinci yarıda Ömer'le kazanan Dadaş, evinde Ümraniye'yi yenerse diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e çıkacak. Altay ise playoff için Giresun'da kazanıp, ikili averajda geride olduğu K.Gümrük'ün, Adana'ya yenilmesini bekleyecek.



ERZURUM'DA KUTLAYACAĞIZ

Erzurum Hocası Mehmet Özdilek, son 90 dakika için camiaya mesaj gönderdi. Şifo Mehmet, "Ciddiyeti yüksek tutup son maçımız sonrası şampiyonluğu inşallah Erzurum halkıyla kutlayacağız" dedi



ŞANSSIZ BİR GOL YEDIK

Altay antrenörü Sebahattin Yenilmez, gol ararken gol yediklerini söyledi. Yenilmez, "2. yarıda etkili olduğumuz anlarda bir pozisyon dönüşü gol yedik. Gol pozisyonu üretemedik" diye konuştu.