Altınordu tutundu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Altınordu tutundu

tutundu

Altınordu tutundu

ekibi sahasında ’u Yasin, Hüseyin ve Hüsamettin ile yıktı ve bitime 1 hafta kala 1. Lig'de kalmayı garantiledi.

1. Lig'de , Giresunspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan ekibi hemen öne geçti. Altınordu'da Yasin Ozan'ın şutu kaleci Onurcan'dan döndü ve top Ufuk Budak'ın önüne düştü. Ufuk yeniden Yasin'i gördü. Yasin, 2. dakikada topu düzeltip kaleciyi mağlup etti: 1-0. 13. dakikada Kerim Alıcı'nın ceza sahasına gönderdiği topa vuran Hüseyin Üner 2-0 yaptı. 42'de Himmet'in sağdan ortasına iyi yükselen Mehmet Güven kafayla farkı indirdi: 2-1. İlk yarı bu sonuçla bittikten sonra 62'de skor 3-1'e geldi. Furkan Çil'in asistinde Hüsamettin Yener yeniden farkı 2'ye çıkardı. Altınordu maçı kazanarak kümede kalmayı garantiledi.
  1. 13.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu tutundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA