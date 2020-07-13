Şampiyon Hatay
Mehmet Altıparmak’ın öğrencileri, 1. Lig’in bitimine bir hafta kala zaferini ilan etti. Hatayspor, 53 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig’de çıkmayı başardı.
Hatay'dan tarihi şampiyonluk... TFF 1. Lig'de bu sezon performansıyla rakiplerinin kabusu olan bordo-beyazlılar, bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Yenik duruma düştüğü Adanaspor karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Hatayspor, en yakın rakibinin 4 puan önünde zaferini ilan etti. Kulübün 53 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Mehmet Altıparmak'ın öğrencileri, Adanaspor maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.
SON SÖZ YUSUF'TAN
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, ikinci 45'te 3 gol, 2 kırmızı kart vardı. 59'da Umut ilk kızaran isim oldu. Aynı dakida da ev sahibinin golü geldi. Roni, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı: 1-0. 78'de Barbosa, kaleci Karacic'i de çalımladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi: 1-1. 89'da Yusuf son sözü söyledi ve Hatayspor'un şampiyonluğunu ilan eden golü attı: 1-2. Bu sonuçla liderliği garantileyen Hatay, Süper Lig'e çıkan ilk takım oldu.
HATAY'DA DÜĞÜN BAYRAM
Adanaspor karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından Hatay, sokaklara döküldü. Bayraklarla sokaklara çıkan taraftarlar, "Şampiyon" tezahüratlarıyla şehri inletti. Kentin her noktasında kutlamalar yapılırken, caddelerde konvoy oluşturuldu.
MEHMET HOCA REKOR KIRDI
Hatay Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da tarihi bir başarıya imza attı. Altıparmak, üst üste 3. sezon Süper Lig'e takım çıkaran hoca oldu. 2017-18'de Erzurum'u 1. Lig'den çıkaran tecrübeli hoca, 2018-19'da da Gaziantep ile bu başarıyı tekrarladı. 51 yaşındaki teknik adam, son olarak Hatay'ı hedefine ulaştırdı.
'BU ŞAMPİYONLUĞU ÇOK HAK ETMİŞTİK'
ŞAMPİYONLUK sevinci yaşayan Hatay Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, duygularını şöyle özetledi: "Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Hak ettikleri şampiyonluğu elde ettiler. Bizimle olan yönetimimize, taraftarımıza, tesisteki çalışan herkese teşekkür ediyorum. Biz çok zorlandık, emek harcadık ama mutlu sona ulaştık. Burada emeği olan İlhan ve Bayram hocamıza da teşekkür ediyoruz" sözlerini sarf etti.
- 13.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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