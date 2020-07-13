Şampiyon Hatay - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Şampiyon Hatay

Şampiyon Hatay

Şampiyon Hatay

’ın öğrencileri, 1. Lig’in bitimine bir hafta kala zaferini ilan etti. Hatayspor, 53 yıllık tarihinde ilk defa ’de çıkmayı başardı.

Hatay'dan tarihi şampiyonluk... 1. Lig'de bu sezon performansıyla rakiplerinin kabusu olan bordo-beyazlılar, bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Yenik duruma düştüğü karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Hatayspor, en yakın rakibinin 4 puan önünde zaferini ilan etti. Kulübün 53 yıllık tarihinde ilk defa 'e çıkma başarısı gösteren 'ın öğrencileri, Adanaspor maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

SON SÖZ YUSUF'TAN
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, ikinci 45'te 3 gol, 2 kırmızı kart vardı. 59'da Umut ilk kızaran isim oldu. Aynı dakida da ev sahibinin golü geldi. Roni, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı: 1-0. 78'de Barbosa, kaleci Karacic'i de çalımladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi: 1-1. 89'da Yusuf son sözü söyledi ve Hatayspor'un şampiyonluğunu ilan eden golü attı: 1-2. Bu sonuçla liderliği garantileyen Hatay, Süper Lig'e çıkan ilk takım oldu.

HATAY'DA DÜĞÜN BAYRAM
Adanaspor karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından Hatay, sokaklara döküldü. Bayraklarla sokaklara çıkan taraftarlar, "Şampiyon" tezahüratlarıyla şehri inletti. Kentin her noktasında kutlamalar yapılırken, caddelerde konvoy oluşturuldu.

MEHMET HOCA REKOR KIRDI
Altıparmak da tarihi bir başarıya imza attı. Altıparmak, üst üste 3. sezon Süper Lig'e takım çıkaran hoca oldu. 2017-18'de 'u 1. Lig'den çıkaran tecrübeli hoca, 2018-19'da da ile bu başarıyı tekrarladı. 51 yaşındaki teknik adam, son olarak Hatay'ı hedefine ulaştırdı.

'BU ŞAMPİYONLUĞU ÇOK HAK ETMİŞTİK'
ŞAMPİYONLUK sevinci yaşayan Hatay Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, duygularını şöyle özetledi: "Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Hak ettikleri şampiyonluğu elde ettiler. Bizimle olan yönetimimize, taraftarımıza, tesisteki çalışan herkese teşekkür ediyorum. Biz çok zorlandık, emek harcadık ama mutlu sona ulaştık. Burada emeği olan İlhan ve Bayram hocamıza da teşekkür ediyoruz" sözlerini sarf etti.

  1. 13.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyon Hatay haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA