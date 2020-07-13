Şampiyon Hatay

Hatay'dan tarihi şampiyonluk... TFF 1. Lig'de bu sezon performansıyla rakiplerinin kabusu olan bordo-beyazlılar, bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Yenik duruma düştüğü Adanaspor karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Hatayspor, en yakın rakibinin 4 puan önünde zaferini ilan etti. Kulübün 53 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Mehmet Altıparmak'ın öğrencileri, Adanaspor maçının bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

SON SÖZ YUSUF'TAN

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, ikinci 45'te 3 gol, 2 kırmızı kart vardı. 59'da Umut ilk kızaran isim oldu. Aynı dakida da ev sahibinin golü geldi. Roni, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı: 1-0. 78'de Barbosa, kaleci Karacic'i de çalımladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi: 1-1. 89'da Yusuf son sözü söyledi ve Hatayspor'un şampiyonluğunu ilan eden golü attı: 1-2. Bu sonuçla liderliği garantileyen Hatay, Süper Lig'e çıkan ilk takım oldu.

HATAY'DA DÜĞÜN BAYRAM

Adanaspor karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından Hatay, sokaklara döküldü. Bayraklarla sokaklara çıkan taraftarlar, "Şampiyon" tezahüratlarıyla şehri inletti. Kentin her noktasında kutlamalar yapılırken, caddelerde konvoy oluşturuldu.

MEHMET HOCA REKOR KIRDI

Hatay Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da tarihi bir başarıya imza attı. Altıparmak, üst üste 3. sezon Süper Lig'e takım çıkaran hoca oldu. 2017-18'de Erzurum'u 1. Lig'den çıkaran tecrübeli hoca, 2018-19'da da Gaziantep ile bu başarıyı tekrarladı. 51 yaşındaki teknik adam, son olarak Hatay'ı hedefine ulaştırdı.

'BU ŞAMPİYONLUĞU ÇOK HAK ETMİŞTİK'

ŞAMPİYONLUK sevinci yaşayan Hatay Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, duygularını şöyle özetledi: "Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Hak ettikleri şampiyonluğu elde ettiler. Bizimle olan yönetimimize, taraftarımıza, tesisteki çalışan herkese teşekkür ediyorum. Biz çok zorlandık, emek harcadık ama mutlu sona ulaştık. Burada emeği olan İlhan ve Bayram hocamıza da teşekkür ediyoruz" sözlerini sarf etti.