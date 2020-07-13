Dadaş’a kilitlendi
Ümraniye’de 3-2 kazanan Adana Demir, play-off’u garantiledi. Son hafta İstanbulspor’u yener Erzurum da puan kaybederse Süper Lig’e çıkacak.
İKİLİDE ÜSTÜN
Adana Demirspor, direkt Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için İstanbulspor karşısında son 90 dakikaya çıkacak. Demirspor kazanıp, 2. sıradaki Erzurum puan kaybederse, Güney ekibi hesap-kitap yapmadan Süper Lig'e yükselecek.
BAŞKAN VİNÇTE
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ümraniyespor maçını saha dışındaki bir vincin üzerinden izledi. Başkan Sancak, geçtiğimiz yılın ekim ayında PFDK'den 421 gün hak mahrumiyeti almıştı.
- 13.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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