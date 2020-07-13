Dadaş’a kilitlendi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Dadaş’a kilitlendi

Dadaş’a kilitlendi

Dadaş’a kilitlendi

Ümraniye’de 3-2 kazanan Adana Demir, play-off’u garantiledi. Son hafta İstanbulspor’u yener da puan kaybederse ’e çıkacak.

Son hafta öncesinde için iddialı ekiplerinden biri de . Adana temsilcisi, Ümraniyespor deplasmanında Erkan'ın 2 penaltı ve Dibba'nın golleriyle 3-2 kazanırken, ev sahibinde Gimbert 21'de penaltı kaçırdı.

İKİLİDE ÜSTÜN
Adana Demirspor, direkt Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için İstanbulspor karşısında son 90 dakikaya çıkacak. Demirspor kazanıp, 2. sıradaki puan kaybederse, Güney ekibi hesap-kitap yapmadan Süper Lig'e yükselecek.

BAŞKAN VİNÇTE
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ümraniyespor maçını saha dışındaki bir vincin üzerinden izledi. Başkan Sancak, geçtiğimiz yılın ekim ayında 'den 421 gün hak mahrumiyeti almıştı.
  1. 13.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dadaş’a kilitlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA