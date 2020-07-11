Balıkesirspor 2-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Balıkesirspor sahasında ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti ve uzun bir aradan sonra 3 puana kavuştu.



Balıkesirspor'a galibiyeti getiren goller 14. dakikada C. Emir Dede ve 68. dakikada A. Malle'den geldi.



Balıkesirspor puanını 38'e yükseltirken, ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor 12 puanda kaldı.