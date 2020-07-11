Balıkesirspor 2-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor galibiyeti hatırladı!

2-0 | MAÇ SONUCU

Balıkesirspor 2-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 33. haftasında , sahasında 'u 2-0 mağlup etti.

1. Lig'in 33. haftasında sahasında ligin son sırasında yer alan 'u 2-0 mağlup etti ve uzun bir aradan sonra 3 puana kavuştu.

Balıkesirspor'a galibiyeti getiren goller 14. dakikada C. Emir Dede ve 68. dakikada A. Malle'den geldi.

Balıkesirspor puanını 38'e yükseltirken, ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor 12 puanda kaldı.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 22:02
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesirspor 2-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA