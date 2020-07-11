Balıkesirspor 2-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Balıkesirspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Balıkesirspor sahasında ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti ve uzun bir aradan sonra 3 puana kavuştu.
Balıkesirspor'a galibiyeti getiren goller 14. dakikada C. Emir Dede ve 68. dakikada A. Malle'den geldi.
Balıkesirspor puanını 38'e yükseltirken, ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor 12 puanda kaldı.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 22:02
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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