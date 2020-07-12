Alt liglerden haberler (12.07.2020)

DADAŞ 'SÜPER' YOLDA!

Lig ikincisi Erzurumspor, bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e çıkmak için gün sayıyor. Kalan iki maçı da kazanmak istediklerini belirten basın sözcüsü Ahmet Dal, "Bu şehir futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Tüm hava koşullarında takımı destekleyen, evinde ve deplasmanda takımının yanında olan fedakar bir taraftar grubuna sahibiz. Süper Lig'i hak eden bir takımız." diye konuştu.

ALTAY HIRS KÜPÜ

Ligin 33. haftasında Erzurumspor'u konuk edecek olan Altay'da söz hocanın... Playoff yolunda son saniyeye kadar pes etmeyeceklerini söyleyen Yalçın Koşukavak, "Bu maçta saha kenarında olamayacağım ama futbolcularımın ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. İnanıyorum ki, Altay'ın 17 yıllık Süper Lig özlemine bu sezon son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

AKİGO 60'A ŞARTLANDI

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kalan 2 maçın kolay olmayacağını açıkladı. Bolu ile oynayacakları maçın zorluk seviyesinin yüksek olduğu belirten Vural, "Bolu henüz kümede kalma yarışında rahatlamadı ve puan almak isteyecekler. Hatay'ın ardından 5 takım sıralandı ve 60 puana ulaşacak takım çıkacak. Biz 60 puana ulaşıp rakiplerimizin alacağı sonuçlarını bekleyeceğiz" dedi.

GÜMRÜK'TEN MESAJ

Karagümrük'ün yıldız ismi Erik Sabo'nun Süper Lig inancı tam... 6 gol, 5 asistlik performansıyla takımına bu sezon önemli katkı sağlayan Slovak orta saha, "14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladık ve Süper Lig'i ne kadar istediğimizi gösterdik diye düşünüyorum. Takım ritmini buldu ve Play- Off'lara kalmamız halinde mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum" iddiasında bulundu.

DÜŞMEYE 3 ADAY

Adanaspor ile Eskişehirspor'un küme düşmesinin kesinleştiği ligde bir takım daha TFF 1. Lig'e veda edecek. Osmanlıspor, Boluspor ve Altınordu'dan biri 2. Lig'de düşecek. 33 puanlı Altınordu, kalan 2 haftadan 1 puan alması halinde ligde kalmayı garantileyecek. 30 puanlı Boluspor, maçları kazanması halinde lige tutunacak. Düşme potasındaki 27 puanlı Osmanlıspor ise kalan maçları kazanıp, ikili averajda üstün olduğu Boluspor'un bir maçtan mağlup ayrılmasını bekleyecek.

OSMANLI PES ETMİYOR

Düşme potasındaki Osmanlı, konuk olacağı İstanbul'a göz dikti. Teknik direktör Ali Güneş, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydedip, "Ligde kalırsak mucize gibi bir şey olacak. Çünkü çok genç oyuncular. Umuduzu koruyacağız" diye konuştu.

BOLU'DA SÖZ BAŞKANIN

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, kalan 2 hafta için şunları söyledi: Takımı ligde tutmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. 5 aydan beri gece-gündüz takımla beraberim. İşin sonuna yaklaştık. Artık Akhisar maçına odaklandık ve inşallah Boluspor'u ligde tutacağız."