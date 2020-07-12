Timsah pusuda
İrfan Buz'un takımın başına geçmesinin ardından 3'te 3 yapan ve Süper Lig yolunda umutlarını son iki haftaya taşıyan Bursaspor, pusuya yattı. Sahasında bugün Menemenspor'u konuk edecek olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
İrfan Buz'un takımın başına geçmesinin ardından 3'te 3 yapan ve Süper Lig yolunda umutlarını son iki haftaya taşıyan Bursaspor, pusuya yattı. Sahasında bugün Menemenspor'u konuk edecek olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. "Her şeyi pozitif tutmak durumundayız" diyen Buz, "Şehir olarak Bursaspor'a başarıyı yaşatmak istiyoruz, oyuncular ile birlikte Bursaspor'a layık olmaya çalışıyoruz" dedi. Buz, şöyle devam etti:
'İLK 2'DE OLACAĞIZ'
"Menemenspor maçına konsantre olduk. Hep maç maç ilerledik. Bursaspor'a karşı bu ligde oynayan bütün takımlar için belki de, o maç yılın maçıdır. Kendilerini göstermek isteyeceklerdir, o motivasyonla sahaya çıkıyorlar. Buna cevap vermek durumundayız, iyi konsantre olmamız gerekiyor. Kalan 2 maçı kazanıp, Süper Lig hedefine ulaşacağız. Rakiplerimiz bu süreçte puan kaybedeceğini düşünüyorum. Sezonu ilk 2'de tamamlayacağız."
SELEZNYOV UMUT SAÇTI
Ligde attığı 8 golle Bursaspor'a önemli katkı sağlayan Yevhen Seleznyov, iddialı konuştu. Hak ettikleri lige döneceklerini söyleyen 35 yaşındaki golcü, "Tüm takım inanılmaz bir özveriyle mücadele ediyoruz. Maçlar tamamlandığında Bursaspor'un adı tekrar Süper Lig'de yer alacak" dedi.
- 12.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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