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12 Temmuz 2020, Pazar
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geri sayımda

Hatay geri sayımda

Bordo-beyazlılar, bir ilke imza atmak için saatleri sayıyor. Altıparmak’ın öğrencileri, ’u yenmesi halinde 53 yıllık tarihinde ilk defa ’e adını yazdıracak.

1. Lig lideri Hatayspor'da geri sayım başladı... Ligin 33. haftasında küme düşmesi kesinleşen 'a konuk olacak bordo- beyazlılar, bu maçı kazanması halinde tarih yazacak. 'ın öğrencileri, bugün alınacak 3 puan ile diğer karşılaşmaların sonuçlarını beklemeden 'e adını yazdıracak. Hatayspor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederse 53 yıllık tarihinde de ilk defa Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Hatayspor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkaran kadro olarak tarihe geçmeye hazırlanan futbolcular, Adanaspor maçının çalışmalarını tamamladı. En yakın rakibinin 4 puan önünde son 2 haftaya lider giren bordo- beyazlılar, Mehmet Altıparmak yönetiminde tesislerinde idman yaptı. Taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Hataysporlu futbolcuların neşeli ve hırslı tavırları dikkatlerden kaçmadı. Kafile, idmanın ardından da akşam saatlerinde 'ya hareket etti.

'MUTLU SON ÇOK YAKIN'
Bordo-beyazlıların başarılı hocası Mehmet Altıparmak, maçı öncesi kısa bir konuşma yaptı. "Maçı kazanarak şampiyonluğu garantilemek istiyoruz" diyen Altıparmak, "Artık mutlu son yakın. Futbolcu kardeşlerimiz emeklerinin karşılığını alacak. Kulübümle 1.5 yıllık sözleşme yapmıştım. Yönetimle görüşmemiz, bu sene takımı şampiyon yapıp, Süper Lig'de devam etmekti. Adanaspor maçından sonra da yavaş yavaş Süper Lig hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

ALTIPARMAK TARİHE GEÇTİ
Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, TFF 1. Lig'de üst üste 3 sezonda da damga vurmayı başardı. Bordo-beyazlılarla, bugün şampiyonluğu ilan etme ihtimali bulunan Altıparmak, önceki iki sezonda da rakip tanımadı. Tecrübeli hoca, geçtiğimiz sezon 'i, bir önceki sezon da Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

TÜM SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI
Adanaspor maçı öncesi Hatayspor'da önceki gün yapılan koronavirüs tanı testinin sonuçları da açıklandı. Futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan testler negatif çıktı.

ŞEHİR BORDO-BEYAZ
Şampiyonluk için gün sayan 'da tüm şehir bayraklarla donatıldı. Sezon başından bu yana takımlarına büyük destek veren taraftarlar, şehri bordo-beyaza boyadı. Takımın Adana deplasmanından da galibiyetle dönmesi halinde şehirde aynı gün kutlamalar yapılacağı belirtildi.

  1. 12.7.2020
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