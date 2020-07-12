Hatay geri sayımda
Bordo-beyazlılar, bir ilke imza atmak için saatleri sayıyor. Altıparmak’ın öğrencileri, Adanaspor’u yenmesi halinde 53 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig’e adını yazdıracak.
TFF 1. Lig lideri Hatayspor'da geri sayım başladı... Ligin 33. haftasında küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'a konuk olacak bordo- beyazlılar, bu maçı kazanması halinde tarih yazacak. Mehmet Altıparmak'ın öğrencileri, bugün alınacak 3 puan ile diğer karşılaşmaların sonuçlarını beklemeden Süper Lig'e adını yazdıracak. Hatayspor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederse 53 yıllık tarihinde de ilk defa Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.
Hatayspor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkaran kadro olarak tarihe geçmeye hazırlanan futbolcular, Adanaspor maçının çalışmalarını tamamladı. En yakın rakibinin 4 puan önünde son 2 haftaya lider giren bordo- beyazlılar, Mehmet Altıparmak yönetiminde tesislerinde idman yaptı. Taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Hataysporlu futbolcuların neşeli ve hırslı tavırları dikkatlerden kaçmadı. Kafile, idmanın ardından da akşam saatlerinde Adana'ya hareket etti.
'MUTLU SON ÇOK YAKIN'
Bordo-beyazlıların başarılı hocası Mehmet Altıparmak, Adana Demir maçı öncesi kısa bir konuşma yaptı. "Maçı kazanarak şampiyonluğu garantilemek istiyoruz" diyen Altıparmak, "Artık mutlu son yakın. Futbolcu kardeşlerimiz emeklerinin karşılığını alacak. Kulübümle 1.5 yıllık sözleşme yapmıştım. Yönetimle görüşmemiz, bu sene takımı şampiyon yapıp, Süper Lig'de devam etmekti. Adanaspor maçından sonra da yavaş yavaş Süper Lig hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.
ALTIPARMAK TARİHE GEÇTİ
Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, TFF 1. Lig'de üst üste 3 sezonda da damga vurmayı başardı. Bordo-beyazlılarla, bugün şampiyonluğu ilan etme ihtimali bulunan Altıparmak, önceki iki sezonda da rakip tanımadı. Tecrübeli hoca, geçtiğimiz sezon Gaziantep'i, bir önceki sezon da Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.
TÜM SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI
Adanaspor maçı öncesi Hatayspor'da önceki gün yapılan koronavirüs tanı testinin sonuçları da açıklandı. Futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan testler negatif çıktı.
ŞEHİR BORDO-BEYAZ
Şampiyonluk için gün sayan Hatay'da tüm şehir bayraklarla donatıldı. Sezon başından bu yana takımlarına büyük destek veren taraftarlar, şehri bordo-beyaza boyadı. Takımın Adana deplasmanından da galibiyetle dönmesi halinde şehirde aynı gün kutlamalar yapılacağı belirtildi.
- 12.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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