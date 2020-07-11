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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Hatayspor 'e çok yakın

Hatayspor Süper Lig'e çok yakın

1. Lig'de 32. hafta itibarıyla topladığı 60 puanla lider konumda bulunan Hatayspor, yarın konuk olacağı 'u yenmesi halinde diğer maçların sonucuna bakılmaksızın 'e çıkacak.

İlk 2 takımın direkt 'e yükseleceği, takip eden 4 ekibin play-off oynayacağı 1. Lig'de 7 takım Süper Lig iddiasını sürdürüyor. Bugünkü Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor müsabakası dışında tüm karşılaşmalar yarın saat 17.30'da başlayacak.

Son 2 haftaya 60 puanla lider giren Hatayspor'un, yarın konuk olacağı ligden düşmesi kesinleşen 'u yenmesi halinde Süper Lig'e çıkacak.

Bunun gerçekleşmesi halinde TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim olacak. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da 'u Süper Lig'e taşımıştı.

Ligde 2. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off iddiasını sürdüren Altay'a konuk olacak. Erzurum temsilcisinin Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilmesi için rakibini yenip takipçileri ve Bursaspor'un mağlup olması gerekiyor.

DÜŞME HATTI
Adanaspor ve Eskişehirspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği TFF 1. Lig'de , veya Altınordu'dan biri daha lige veda edecek. Osmanlıspor'un 27 puanla düşme hattında bulunduğu ligde 30 puanlı Boluspor'un yanı sıra az da olsa 33 puanlı Altınordu'nun küme düşme ihtimali bulunuyor.

Osmanlıspor'un İstanbulspor'a konuk olacağı 33. haftada Boluspor ise play-off mücadelesini sürdüren Akhisarspor'u konuk edecek. Altınordu ise ligde bir iddiası kalmayan ve teknik direktör ile yollarını ayıran Giresunspor'u ağırlayacak.

YARININ PROGRAMI
TFF 1. Lig'in 33. haftasında yarın saat 17.30'da başlayacak maçlar şöyle:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt )

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova )

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor- Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

17.30 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

  1. 11.07.2020
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