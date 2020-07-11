Hatayspor Süper Lig'e çok yakın
TFF 1. Lig'de 32. hafta itibarıyla topladığı 60 puanla lider konumda bulunan Hatayspor, yarın konuk olacağı Adanaspor'u yenmesi halinde diğer maçların sonucuna bakılmaksızın Süper Lig'e çıkacak.
İlk 2 takımın direkt Süper Lig'e yükseleceği, takip eden 4 ekibin play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de 7 takım Süper Lig iddiasını sürdürüyor. Bugünkü Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor müsabakası dışında tüm karşılaşmalar yarın saat 17.30'da başlayacak.
Son 2 haftaya 60 puanla lider giren Hatayspor'un, yarın konuk olacağı ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e çıkacak.
Bunun gerçekleşmesi halinde teknik direktör Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim olacak. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.
Ligde 2. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off iddiasını sürdüren Altay'a konuk olacak. Erzurum temsilcisinin Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilmesi için rakibini yenip takipçileri Adana Demirspor ve Bursaspor'un mağlup olması gerekiyor.
DÜŞME HATTI
Adanaspor ve Eskişehirspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği TFF 1. Lig'de Osmanlıspor, Boluspor veya Altınordu'dan biri daha lige veda edecek. Osmanlıspor'un 27 puanla düşme hattında bulunduğu ligde 30 puanlı Boluspor'un yanı sıra az da olsa 33 puanlı Altınordu'nun küme düşme ihtimali bulunuyor.
Osmanlıspor'un İstanbulspor'a konuk olacağı 33. haftada Boluspor ise play-off mücadelesini sürdüren Akhisarspor'u konuk edecek. Altınordu ise ligde bir iddiası kalmayan ve teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Giresunspor'u ağırlayacak.
YARININ PROGRAMI
TFF 1. Lig'in 33. haftasında yarın saat 17.30'da başlayacak maçlar şöyle:
17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)
17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)
17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)
17.30 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
- 11.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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